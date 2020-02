Juhus? Koos Zelenskõi administratsiooni juhiga vahetati välja ka Moskva „hall kardinal” Ukrainas

Bohdan oli tuntud oligarh Ihor Kolomoiski endise advokaadina. Jermak aga on viimastel kuudel vahendanud Zelenskõi läbirääkimisi Venemaaga, mis viis eelmise aasta lõpus Ida-Ukraina vaenupoolte vahel vastastikuse vangide vabastamiseni.

Juhtumisi teatas samal päeval ka Kreml, et suhteid Ukrainaga hakkab Vladislav Surkovi asemel kureerima Vene presidendi administratsiooni asejuht Dmitri Kozak. Üleeile ehk enne kummagi kaadrimuudatuse teatavaks tegemist antud teleintervjuus ütles Jermak, et on Kozakiga kohtunud ja peab teda Surkoviga võrreldes lootustandvamaks partneriks. Zelenskõi kinnitas, et administratsiooni juhi väljavahetamine ei muuda kuidagi Ukraina üldist poliitikat.

Euractiv tsiteerib kõrget Ukraina läbirääkijat, kes kiidab Kozakiga peetud kõnelusi. „Meie kogemus Kozakiga näitab, et ta on olnud konstruktiivne, on pidanud oma sõna ja keskendunud tulemuste saavutamisele,” ütles allikas. Reuters nimetab toimunut märgiks, et Ukraina-Vene suhetesse üritatakse ettevaatlikult sula tuua.