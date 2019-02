Juhtiv Vatikani kardinal tunnistas: toimikuid lastepilastajate kohta hävitati teadlikult

Tema sõnavõtt paistis andvat kinnitust sadade ohvrite väidetele, et tõendusmaterjali kirikusisese seksuaalse vägivalla kohta hävitati süsteemselt ja teadlikult, et kaitsta vaimulikke kohtumõistmise ja kirikut avaliku pahameele eest, vahendab uudistekanal BBC.

„Toimikud, mis oleks võinud dokumenteerida neid kohutavaid tegusid ja nimetada nende toimepanijaid, hävitati või neid isegi ei koostatud... selle asemel et tegeleda kurjategijatega, tegeleti hoopis ohvritega ja sunniti neid vaikima,“ tõdes sakslasest katoliku kiriku kardinal. „Juhtumite uurimiseks kehtestatud protseduure ja protsesse ei järgitud teadlikult, vaid neid hoopis eirati ja rikuti.“

Ta tõdes, et ohvrite õigustest sõideti julmalt üle, minnes sellega täielikku vastuollu kiriku põhimõtetega.

Taoline tegude omaksvõtt tuli nelja-päevase kiriku vaimulike konverentsi viimasel päeval: nimelt näitamaks, et kirik on hakanud pedofiiliaskandaale lõpuks tõsiselt võtma, kutsus paavst Franciscus maailma piiskopid ja vaimulike ordude juhid sel nädalal Rooma kokku, et seal probleemi üle arutleda. Ohvrite esindajatel oli samuti võimalik kaasa rääkida ja kohtuda Vatikani sisejuurdlusi juhtivate uurijatega.

Täna hommikul esineb paavst Franciscus Roomas avaliku kõnega, milles võtab konverentsi kokku.