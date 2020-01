Juhtiv Prantsuse ametiühing lükkas kompromissi tagasi: streik ei paista lõppevat

Valitsus pakkus laupäeva hommikul ametiühingutele välja, et loobub suurimat vastuseisu tekitavast muudatusest, millega plaaniti tõsta nii-öelda täispensioni algus edasi kahe aasta võrra 64 eluaastani, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Ametiühing CGT, mis on riigi suuruselt teine, nimetas seda aga valitsuse “suitsukatteks”, öeldes, et tegelikkuses säilitataks selle muudatusega kavandatav pensionireform senisel kujul, kaotades hulga erandid, mis kehtivad hetkel avaliku sektori töötajatele, nende seas transporditöölistele.

Valitsus tahab aga eripensionide süsteemist loobuda, soovides oma pensionireformi ettepanekutega koondada 42 erinevat pensionisüsteemi üheks ja kehtestades uue punktisüsteemi, mille alusel kujuneks toetuse suurus.

CGT teatas, et on pärast eilset pensionireformi peatamises otsusekindlam kui eales varem. Ametiühingud CFDT ja UNSA, mis on kompromissialtid, aga tervitasid valitsuse valmidust pensionireformi muuta, kuigi nende koondorganisatsioon kutsus järgmisel nädalal töölisi siiski streiki jätkama.

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles pühapäeval, et valitsuse ettepanek, millega tuli laupäeval lagedale peaminister Edouard Philippe, oli konskrutiivne ja vastutustundlik kompromiss. Tema sõnul tuleks pensionisüsteemi reformida, sest inimeste eluiga on pikenenud. “Inimestel tuleb paraku suurendada oma panust või olla nõus töötama senisest veidi kauem,” märkis riigipea.

Üldstreik pensionireformi vastu vältab juba 38. päeva, olles lähiajaloo pikim.