Juba teist päeva koomas olev Vene opositsionäär toimetati mürgitamiskahtluse uurimiseks viimaks Saksamaale

Opositsionääri pressiesindaja Kira Jarmõš teatas, et lennuk alustas teekonda Berliini kohaliku aja järgi laupäeva varahommikul. Ta ütles, et "võitlus Aleksei elu ja tervise eest on alles alanud".

Omski erakorralise meditsiini haigla arstide konsiilium andis reede õhtul pärast 12-tunnist pingelist vägikaikavedu Navalnõi perekonna ja nõunikega lõpuks loa koomas mees välismaale toimetada. Viimased leidsid, et Navalnõi elu on Venemaal ohus, kirjutab The Guardian.

"Ta on stabiilses seisundis. Me ei vaidlusta tema üleviimist teise haiglasse, nagu soovivad tema sugulased," ütles peaarsti asetäitja Anatoli Kalinitšenko reede õhtul, vaadates ümber varasema otsuse hoida opositsiooniliidrit meditsiinilistel põhjustel Omski haiglas.

Navalnõi abikaasa pöördus reede pärastlõunal otse Vladimir Putini poole, et riigipea isiklikult annaks loa mehe evakueerimiseks. Meditsiinilennuk ootas juba reede varahommikust Omski lennujaamas, toimetataks pere palvel Navalnõi Berliini Charité haiglasse.

Otsus transportimist lubada tuli pärast seda, kui Omskisse kiirabilennukiga saabunud Saksa arstid leidsid, et Navalnõi viimine Berliini on piisavalt ohutu. Varem teatasid Omski arstid, et ta jääb sinna seni, "kuni tema seisund stabiliseerub".

Jarmõši sõnul tegi haigla kannapöörde reede õhtul. "Kahju, et arstidel kulus selle otsuse tegemiseks nii kaua aega. Lennuk ootas juba hommikust, dokumendidki olid selleks ajaks valmis," nentis ta.

44-aastane opositsioonijuht lendas neljapäeval lennukiga Tomskist Moskvasse, kui ta järsku haigestus ja teadvuse kaotas, ajendades kaptenit tegema erakorralise maandumise Omskis. Ta on alates neljapäevast intensiivravis koomas ning opositsioon usub, et ta mürgitati.

Omski haigla arstid lükkasid aga mürgitamiskahtluse reedel ümber, öeldes, et nemad sellesse ei usu. "Mürke ega nende jälgi veres ega uriinis ei avastatud," ütles peaarsti asetäitja Kalinitšenko eile pärastõunal.

Omski erakorralise meditsiini haigla peaarst Aleksandr Murahhovski ütles hilisemas videopöördumises, et sealsete arstide peamise tööversiooni kohaselt on Navalnõil ainevahetushäire, mis võis põhjustada veresuhkru taseme languse ja seetõttu tema teadvusekaotuse üleeilse lennureisi ajal.