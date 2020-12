Jõuluõud Leedus: iga teine koroonatest oli positiivne

Tänase statistika kohaselt tõusis nakatunute koguarv ööpäevaga 2350 võrra 128 931-ni. Juhtumitest 19 439 diagnoositi selle nädala jooksul, samal ajal kui aktiivsete juhtumite arv on viimase seisuga 65 751, mida on 8421 võrra enam kui nädala eest, vahendab Leedu Delfi.

Juhtumeid tuli esimesel jõulupühal enim juurde Vilniusse ja Kaunasesse.

Oma elu on Leedus jätnud 1228 koroonaviirusega nakatunut, neist 223 sel nädalal ja omakorda 23 viimase ööpäeva jooksul. Haiglaravil on viimastel andmetel 2300 koroonaviirusega patsienti, kellest 194 on intensiivravil.

Juba mõnda aega on Leedu viimase kahe nädala nakkusnäitaja 100 000 elaniku kohta üle tuhande, mis on nii siinse regiooni kui kogu Euroopa halvim tulemus.