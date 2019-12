Jõululaupäeval Costa del Solis basseini uppunud laste ema: tollel basseinil oli midagi viga

Hispaania politsei järeldas, et 52-aastane Gabriel Diya, tema üheksa-aastane tütar Comfort Diya ja 16-aastane poeg Praise-Emmanuel Diya surid pärast seda, kui sattusid vees raskustesse.

Laste ema Diya eitas seda nädalavahetusel aga kategooriliselt, leides, et hoopis hotelli basseiniga oli midagi valesti.

Hotelliketi Club La Costa World esindaja sõnul töötas ja töötab bassein aga "igati normaalselt".

Varem teatas Hispaania meedia, et laste ema Diya oli politseile öelnud, et kolm uppunut ei osanud ujuda. Täna ütles Diya aga, et see ei vasta tõele. "Me ei ole politseile ega kellelegi teisele iial öelnud, et nad ei osanud ujuda," rõhutas ta.

"Ma usun, et basseiniga oli valesti midagi, mis pidi ujumise nende jaoks sel ajal keeruliseks tegema," arvas laste ema. "Mu abikaasa läks mööda basseini treppe kahele hädas olevale lapsele appi, samal ajal kui mina jooksin lähedalasuvate tubade juurde abi kutsuma. Selleks ajaks, kui abi saabus, olid nad kolm vee all."

Uurijad kinnitasid, et üheksa-aastase peretütre ujumismüts leiti basseini puhastussüsteemist, ent märkisid, et eksperdid ei tuvastanud kolmapäeval basseini toimimise juures ühtki probleemi.

Tragööida järel ajalehega Sur rääkinud hotellitöötaja ütles, et ka temal oli uppunutele appi minemise järel raskusi pinnale tõusmisel ja basseinist väljasaamisel.

Vetelpäästjaid basseini juures ei olnud, sest "see oli selleks liiga väike", märgiti avalduses.

Juurdlust jätkatakse, "hoides meele avatuna ja kaaludes kõiki võimalikke variante", lubas politsei.