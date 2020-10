Jõulud Rootsis. Juhtiv epidemioloog palub rootslastel perekogunemistest hoiduda

Tegnelli sõnul ei ole pandeemia ajal sobiv veeta jõule koos paljude sugulastega riigi eri otstest, kuigi seda ei hakata riiklikult takistama ega välja ütlema ühtki konkreetset numbrit, kui palju inimesi võiks korraga koos olla, vahendab Aftonbladet.

Väiksemas ringis saab tema sõnul jõule veeta juhul, kui kohtute nende inimestega nagunii suhteliselt tihti, elate avaralt või leiate ruumi, kus saaksite jõule tähistada ilma suure arvu kõrvaliste isikuteta. Olulisimaks peab Tegnell aga seda, et eakate sugulastega hoitaks piisavat distantsi.

Ta lisas, et kavatseb ise veeta jõulud väikses pereringis.

Tänase seisuga on koroonaviirusega nakatumine Rootsis diagnoositud 110 594 inimesel, kellest 5933 on jätnud oma elu. Tervishoiuamet teatas reedel 1255 uue nakatunu lisandumisest viimase ööpäeva jooksul, hoiatades, et nakkusnäitaja on taas tõusu teel.

Haigusjuhtude arv on viimasel ajal järsult tõusnud näiteks Skånes ja Uppsala vallas.

Olukorda murega jälgiv Rootsi valitsus teatas sel nädalal, et valmistab ette ajutist pandeemia seadust, mis lubaks piirata ühistranspordis reisivate inimeste ja kauplustesse korraga lubatavate klientide arvu ning ühtlasi müügiasutuste lahtiolekuaegu.

Täna kehtivate nakkushaiguste ja avaliku korra seaduste kohaselt on valitsusel võimalik piirata ürituste nagu meeleavalduste, kontsertide ja spordiürituste korraldamist.

Rootsi peaminister Stefan Löfven ütles neljapäeval, et on ka aeg lõpetada pidutsemine ööklubides, nimetades seda "lugupidamatuks tervishoiutöötajate suhtes, /.../ kel tuleb vaadata ajalehest fotosid pungil täis ööklubidest ja tantsupõrandatest".

Ta teatas, et alates 1. novembrist kehtima hakkava uue nõude kohaselt ei või seesugustes asutustes enam korraga viibida rohkem kui poolsada inimest.