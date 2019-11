Jõuk vehkis Birminghamis lapsi täis kinos matšeetedega: haavata sai ka mitu politseinikku

Teade matšeetedega meestest linna Star City kino lähedal laekus politseisse laupäeval kohaliku aja järgi kella 17.30 paiku. Asjaolude tõttu saadeti sündmuskohale märulipolitsei, kes leidis eest sajapealise inimmassi, kus osa noori omavahel kakles, vahendab uudistekanal Metro.

Juhtunu ajal oli kino täis lapsi, kes tulid sinna vaatama animafilmi "Lumekuninganna ja igavene talv 2".

West Midlandsi politsei kinnitas, et mitu inimest võeti vahi alla ning neile anti õigus vahistada kõik, kes nende korraldusele hoonest lahkuda ei allu.

Üks pealtnägija rääkis, et nägi noort poissi koos oma emaga põrandal nutmas, kui jõuguliikmed kinos vägivallatsema hakkasid.

Tema sõnul "käskis politsei kõigil kinosaalist lahkuda, hoides käes elektrišokirelvi ja tuues kohale politseikoeri".

"Ma sain rääkida ka ühe politseinikuga, kes ütles mulle, et on ebaselge, kas noortel on relvi, ja ütles, et kui noored hakkavad kaklema, kutsuvad nad endale appi ka oma sõpruskonna," rääkis tunnistaja.

Teine pealtnägija kirjeldas seda kui "ühte oma elu kõige hirmutavamat hetke". Ta seisis parasjagu järjekorras, et minna koos tütrega vaatama Disney uut "Lumekuninganna" filmi, kui olukord eskaleerus. "Tulid relvastatud politseinikud teiseritega, kõik kakelnud inimesed jooksid kinno peitu. Ma siiani värisen. ”