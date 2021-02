Josep Borrell kaitses blogipostituses oma visiiti Moskvasse

"Käisin sel nädalal Moskvas, et põhimõttelise diplomaatia kaudu testida, kas Venemaa valitsus on huvitatud erinevuste käsitlemisest ja meie suhete negatiivse trendi ümberpööramisest. Reaktsioon, mille sain kätte, on nähtavalt teises suunas," alustas Borrell enda sõnul "väga keerukat visiiti" käsitlevat postitust.

Borrelli ütlusel on ELi ja Venemaa suhted olnud mitu aastat halvad ja halvenenud veelgi pärast opositsioonijuht Aleksei Navalnõi mürgitamise, arreteerimise ja karistamisega seotud hiljutisi arenguid ning tuhandete meeleavaldajate massilist arreteerimist. "Missiooni eesmärk oli väljendada otseselt ELi tugevat hukkamõistu nendele sündmustele," kinnitas Borrell.

Agressiivselt kulgenud pressikonverents ja kolme ELi diplomaadi väljasaatmine minu visiidi ajal näitavad, et Venemaa võimud ei soovinud kasutada võimalust pidada ELiga konstruktiivset dialoogi, märkis Borrell.

"Tundub nii, et Venemaa eraldab ennast järk-järgult üha rohkem Euroopast ja vaatleb demokraatikke väärtusi ohuna olemasolule," lisas ta.

Borrelli kinnitusel oli Venemaa välisministri Sergei Lavroviga peetud kõneluste keskmes inimõiguste probleemid ja põhivabadused, eriti Aleksei Navalnõi juhtum. "Mõnikord muutus arutelu Vene kolleegiga pingeliseks, kuna ma kutsusin üles härra Navalnõid viivitamatult ja tingimusteta vabastama ning tema mõrvakatset täielikult ja erapooletult uurima," selgitas ELi välispoliitika juht.

"Tuletasin meelde minister Lavrovile, et Venemaa kohustused inimõiguste valdkonnas tulenevad rahvusvahelistest kohustustest, mille ta on vabalt võtnud (sh Euroopa inimõiguste konventsioon), ning seetõttu ei saa neid siseasjadesse sekkumise nime all kõrvale jätta. Kordasin neid punkte pressikonverentsil," märkis Borrell.

Moskvas arutati ka konflikte lähinaabruses ja Borrell rõhutas vajadust liikuda edasi Minski lepingu täieliku rakendamise suunas ning austada Ukraina territoriaalset terviklikkust. "Väitsin samuti, et on vaja arvestada Valgevene rahva üleskutsega - mis on juba pool aastat valju ja selge - vabalt valida oma president," kinnitas ta.