Jordaania kuningas: Lähis-Idas võib tänavu lahvatada massiivne konflikt

"Mis juhtuks, kui Palestiina riiklik omavalitsus kukuks kokku? Selles piirkonnas oleks rohkem kaost ja äärmuslust. Kui Iisrael tõepoolest juunis Läänekalda annekteerib, toob see kaasa ulatusliku konflikti Jordaania kuningriigiga," ütles Abdullah usutluses Der Spiegelile, kui temalt küsiti Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kavatsuse kohta kasutada ära võimalust võtta enda kontrolli alla suur osa Palestiinast.

"Ma ei taha ähvardada ega riiakat atmosfääri luua, kuid me kaalume kõiki võimalusi. Oleme paljude Euroopa riikide ja rahvusvahelise üldsusega nõus, et Lähis-Idas ei tohiks jõuõigust kohaldada," lisas kuningas, kui küsiti, kas tema riik - üks ainult kahest Araabia rahvast koos Egiptusega, kes on allkirjastanud rahulepingu Iisraeliga - võib selle tühistada.

Jordaanias on suur Palestiina elanikkond ja riik on teinud suuri pingutusi kahe riigi lahenduse edendamiseks. "Juhid, kes pooldavad ühe riigi lahendust, ei saa aru, mida see tähendaks," tunnistas Abdullah.

Kuningas hoiatas 2019. aasta septembris, et Läänekalda annekteerimisel on "suur mõju Iisraeli ja Jordaania suhetele". Toona hoidus ta aga ähvardamast diplomaatiliste suhete katkestamisega.

Hiljuti kutsus Jordaania välisminister Ayman Safadi väidetavalt oma kolleege mitmes riigis üles veenma Jeruusalemma hoiduma oma annekteerimisplaanidest. Nende rakendamine oleks "laastav" ja tähendaks kahe riigi lahenduse surma, mis võib olla piirkonnale plahvatusohtlikega tagajärgedega, hoiatas ta.

Iisraeli peaminister Netanyahu väljendas eelmisel nädalal veendumust, et riik suudab sel suvel suure osa okupeeritud Läänekaldast annekteerida, nagu sätestab valitsuse koalitsioonilepe. Juudiriigi väitel toetab seda ka USA.

"Trumpi Lähis-Ida rahuplaan näeb ette Läänekalda juudiasunduste annekteerimise ja strateegilise Jordani oru üleandmise Iisraelile," ütles Netanyahu. "Ma olen kindel, et mõne kuu pärast hoitakse sellest lubadusest kinni, et me suudame tähistada järjekordset ajaloolist momenti sionismi ajaloos."