Johnsonit süüdistatakse brittide eest Vene ohu varjamises

Endine justiitsminister Dominic Grieve alustas sel nädalal sõnasõda Downing Streetiga, nõudes, et viimane ei hoiaks enda teada Vene ohust rääkiva raporti sisu, nimetades selle avalikustamist enne valimisi hädavajalikuks, vahendab uudistekanal Sky.

Töölispartei liider Jeremy Corbyn on nõudnud sama, seades kahtluse alla, "mida on valitsusel varjata".

Alamkoja luure- ja julgeolekukomitee (ISC) esimees Grieve väitis, et peaminister üritab hoida raporti sisu enne 12. detsembri valimisi vaka all. Ta kutsus konservatiivide liidrit üles oma meelt muutma ja avaldama väljaselgitatu enne parlamendi laialisaatmist teisipäeval.

Varem on räägitud, et raport saadeti peaministrile juba 17. oktoobril, ja Grieve'i sõnul oleks Downing Street pidanud selle sisu avalikustama 10 tööpäeva jooksul, ent ametis olev valitsus väidab, et protsess võtab neil tavaliselt aega vähemalt kuus nädalat.

"Juhul, kui seda ei avaldata teisipäeval, lükkub protsess edasi järgmise aasta aprillini või maini," tõdes ta. "Venelased on teistes riikides sekkunud valimisprotsessidesse, mistõttu on leitu avaldamine olulise tähtsusega."

Tema sõnul on Downing Streeti jutt kuue nädala pikkusest kinnitamisprotsessist "üdini ja läbinisti vale".

"Tõepoolest, minu arvates on see väga murettekitav. Öelge ometi, mis siin toimub, kui inimesed saavad tulla kohale ja autoriteetselt rääkida millestki, mis on täielik väljamõeldis," lükkas Grieve ümber valitsus jutu vajadusest raporti avalikustamisega venitada.

"Kui peaministril on tõepoolest mingi põhjus, miks ta ei saa või ei soovi seda aruannet avaldada, peame sellest teadma," ütles ta.