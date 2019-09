Johnsonit ootab Briti parlamendis ees uus lahing Brexiti edasilükkamise eelnõu ja ilmselt uute valimiste üle

Väljavisatavate mässuliste hulgas on näiteks endine rahandusminister Ken Clarke, kes on olnud alamkojas ligi 50 aastat ja kes ütles, et ei tunne oma erakonda enam ära, samuti endine rahandusminister Philip Hammond, endine justiitsminister David Gauke, Winston Churchilli lapselaps Sir Nicholas Soames ja Rory Stewart, kes hiljuti kandideeris Johnsoni vastu erakonna esimeheks.