Johnsoni valitsus laguneb: Briti tööminister Amber Rudd astus protestiks tagasi

"Ma lahkusin ametist," teatas Rudd laupäeva õhtul oma Twitteri kontol. "Ma ei saa kõrvalt vaadata, kui head, lojaalsed mõõdukad konservatiivid parteist välja visatakse," vahendab tema sõnu uudistekanal Sky.

Ta viitas sellega Johnsoni otsusele visata konservatiivsest parteist välja 21 toorist parlamendisaadikut, kes hääletasid valitsuse vastu, blokeerides võimaluse lahkuda Euroopa Liidust leppeta.

56-aastase Ruddi sõnul ei näe ta, et Johnson tegutseks Brexiti-leppe kindlustamise nimel, vaid pigem valmistub valitsus pea täielikult leppeta lahkumiseks. "Ma ei usu enam, et lahkumine leppega on selle valitsuse peamine eesmärk," tõdes ta tagasiastumist põhjendades.

Toorist rahandusminister Sajid Javid ütles, et teda kurvastas Ruddi tagasiastumine. Ta ütles BBC Andrew Marr Show'le, et ta ei ole nõus sellega, et valitsus ei tee Euroopa Liiduga uue kokkuleppe saavutamiseks tõsiseid pingutusi.

Valitsusjuht Boris Johnson vaagib teadete kohaselt aga võimalusi, minemaks mööda seadusest, mille eesmärk on sundida teda taotlema lahkumisaja pikendamist, kui ta ei suuda 19. oktoobriks tagada oma leppele parlamendis toetust.