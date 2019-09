Johnsoni tüüritav Briti valitsus kaotas parlamendis enamuse

Endine justiitsminister Phillip Lee võttis koha opositsiooni hulgas ajal, kui peaminister Johnson pöördus pärastlõunal avaldusega parlamendi poole, vahendab uudistekanal BBC.

Tema lahkumine tooride seast tähendab, et valitsusel ei ole enam parlamendis enamust.

Lee tõdes, et valitsus "ajab taga kahjulikku Brexitit põhimõttelagedate viisidega", seades ohtu inimeste elu ja elujärje. Valitsusjuhile saadetud kirjas ütles ta, et lahkhelid Brexiti teemal "on muutnud selle kunagise suurepärase partei kahjuks mingisuguseks kitsapõhjaliseks fraktsiooniks, kus inimeste konservatiivsust mõõdetakse sellega, kui kergemeelselt tahetakse Euroopa Liidust lahkuda".

"Ma ei ole hüljanud oma erakonda, mu erakond on hüljanud mind," tõdes Lee.

Oodatakse, et Johnsoni valitsus esitab plaani korraldada 14. oktoobril uued parlamendivalimised, kui parlament ei toeta täna toimuval hääletusel peaminister Boris Johnsoni kokkuleppeta Brexitit.

Johnson ütles, et ei taha valimisi, aga edasiminek asjaajamises Euroopa Liiduga oleks tema sõnul võimatu, kui tema vastased võidavad. Tooridest mässulised on nimelt lubanud ühendada jõud leiboristidega, et esitada seaduseelnõu, mis on mõeldud takistama Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust 31. oktoobril ilma kokkuleppeta.