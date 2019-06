Johnsoni naaber õigustas rahvasaadiku koju politsei kutsumist

Võimaliku järgmise peaministri Boris Johnsoni ja tema partneri Londoni kodust kostus neljapäeval valju kisa. Ajakirjanikel andis tülist audiolindistuse naaber ja sellel oli kuulda Johnsoni partneri Carrie Symondsi karjumist: „lase mind lahti“ ja „kao mu korterist välja“.

Täna ütles poliitiku naaber Tom Penn The Guardianile, et muretses Symondsi turvalisuse pärast ja avaldas lootust, et igaüks oleks samasuguses olukorras helistanud igaks juhuks politseisse.

Ta rääkis, et hakkas toimunut lindistama alles pärast seda, kui kuulis „prantsatusi ja paugutamist“, märkides, et ajalehega võttis ta ühendust alles pärast seda, kui "sai selgeks, et keegi ei saanud vigastada". "Tundis, et see on avalikkuse huvides oluline," ütles Penn.

"Ma usun, et on mõistlik soovida, et inimene, kes tõenäoliselt saab meie järgmiseks peaministriks, vastutab kõigi oma sõnade, tegude ja käitumise eest," leidis poliitiku naaber.

Telekanali BBC väitel „rääkis politsei kõigi hoones viibivate inimestega, kellega oli kõik korras ja hästi, /.../ ning nendepoolseks tegutsemiseks puudus igasugune vajadus“. Johnsoni pressiesindaja ütles eile ajakirjanikele, et tema ega poliitik juhtunut „ei kommenteeri“.

Johnsoni naaber lindistas kõva tüli oma korterist, märkis The Guardianile. Johnson keeldus audiolindistuse kohaselt korterist lahkumast ja karjus naise peale, et viimane tema sülearvutist ära tuleks.