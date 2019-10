Johnsoni minister: britid lahkuvad Euroopa Liidust veel sel kuul

Valitsusjuht Boris Johnson saatis laupäeval allkirjastamata kirja Euroopa Liidule pärast tagasilööki parlamendis, mis võttis vastu muudatusettepaneku, mille kohaselt ei saa lahkumislepet heaks kiita enne kõigi vajalike õigusaktide vastuvõtmist.

Taotlusele oli lisatud ka teine peaministri kiri, sedapuhku allkirjastatuna, milles ta ütles, et tema arvates on viivitamine viga.

Minister Gove ütles Sky Newsile, et valitsusel on endiselt "vahendeid ja võimalusi", et 31. oktoobril lahkuda. Ta märkis, et "peaministri otsustavus on absoluutne" ja valitsuse "kindlameelne poliitika" on sellest tähtajast kinni pidada.

"Me teame, et EL soovib, et me lahkuksime, me teame, et meil on kokkulepe, mis võimaldab meil lahkuda," sõnas Gove Sophy Ridge'i telesaates.