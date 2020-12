Johnsoni ja von der Leyeni õhtusöök Suurbritannia ja EL-i kaubandusleppe asjus lahendust ei toonud

Downing Street 10 pressiesindaja ütles, et endiselt on väga suured erimeelsused, aga läbirääkimised jätkuvad, ja kindlat otsust selle kohta, kas kokkuleppele on võimalik jõuda, on oodata pühapäevaks, vahendab BBC News.

Von der Leyen ütles, et pooled on endiselt teineteisest väga kaugel.

Brüsselis jätkuvad läbirääkimised Suurbritannia ja Euroopa Liidu pealäbirääkijate Lord Frosti ja Michel Barnier’ vahel. Läbirääkijad osalesid ka Johnsoni ja von der Leyeni õhtusöögil.

Suured erimeelsused on endiselt kalastusõiguste, konkurentsireeglite ja kokkuleppest kinnipidamise kontrollimise asjus.

Õhtusööki peeti viimaseks võimaluseks peamiste vaidlusküsimuste läbitöötamiseks ja kokkupuutepunktide leidmiseks.

Suurbritannia pool teatas oma avalduses, et toimus otsekohene arutelu märkimisväärsete takistuste üle, mis on läbirääkimistel alles jäänud. Teatati, et Johnson ei taha jätta ühtki teed võimaliku kokkuleppeni proovimata.

Von der Leyeni sõnul oli arutelu elav ja huvitav ning kaks poolt mõistavad täielikult teineteise positsioone, aga need on endiselt teineteisest kaugel.