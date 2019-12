Johnsoni ja Corbyni debatt keerles ümber rassi-, islami- ja juudivaenu

Corbyn esitas telekanali BBC otse-eetris süüdistava väite Johnsoni aadressil pärast seda, kui ametisolev peaminister väitis, et antisemitismi puudutavate kaebuste leige käsitlemine Töölisparteis on Corbyni-poolne "juhtimisviga", vahendab uudistekanal The Guardian.

Oma vastulauses rääkis Corbyn, mida tema partei on teinud antisemitismi vastu võitlemiseks, heites seejärel oma konkurendile ette, et Johnson ei ole suutnud oma erakonnast islamofoobiat välja juurida ja on ka ise kasutanud rassistlikku keelt.

“Meie ühiskonnas on islamofoobiaga probleeme ja on probleeme ka kasutatava sõnavaraga. Ma ei kasuta kunagi rassistlikku keelt, et kirjeldada kedagi siin maailmas või meie ühiskonnas, “ütles Corybn.

Johnson vastas, et islamofoobia või rassismisiga silma paistnud toorid visatakse esimesena välja, ehkki mõned jäävad pärast vabandamist kandidaatideks. Seejärel jätkas ta rünnakut, öeldes: "Ma arvan, et Corbyni tegevus selles konkreetses küsimuses, tema soovimatus võtta seisukohta ja seista juutide eest leiboristide parteis ning panna neile õlg alla demonstreerib ebaõnnestunud juhtimist."

Corbyn tõi oma rünnakus selgemalt välja süüdistused Johnsoni vastu, keda on varem kritiseeritud artiklite eest, milles ta kirjeldas mustanahalisi inimesi "arbuusi-naeratusega põngerjatena" ning võrdles näoloori kandvaid mosleminaisi "pangaröövlite" ja "postkastidega".

„Juhtimises ebaõnnestumine on see, kui kasutate rassistlikke märkusi erinevate riikide või meie ühiskonnas elavate inimeste kirjeldamiseks. Ma ei tee seda iial... Ja ma loodan, et peaminister mõistab valu, mida inimesed tunnevad, kui kuulevad tema märkusi ja loevad tema artikleid," ütles leiboristide juht.