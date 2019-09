Johnson ütles kohtumisel Iiri peaministriga, et kokkuleppeta Brexit oleks läbikukkumine

Johnson ütles, et usub, et kokkulepe on endiselt võimalik enne Euroopa Liidu oktoobrikuist tippkohtumist, vahendab BBC News.

Varadkar ütles aga, et sellist asja nagu puhas lahkuminek Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel ei ole olemas.

Johnson on välistanud Euroopa Liidult ajapikenduse küsimise, aga Iiri valitsus teatas, et toetab uut ajapikendust.

Enne kohtumist ütles Varadkar, et kavatseb Johnsonilt küsida, kuidas ta kavatseb Brexiti-kokkuleppe parlamendis läbi suruda, kui tal ei ole alamkojas enamust.

Johnson ütles aga Dublinis ajakirjanikele, et on absoluutselt kohkumatu selle suhtes, mis võib lähipäevil parlamendis juhtuda.

Veel ütles Johnson, et on uurinud kokkuleppeta Brexiti võimalikke tagajärgi ja tahab kokkuleppele jõuda.

Varadkari sõnul ei asenda Iiri valitsus õiguslikku garantiid lubadusega, viidates kokkuleppe osaks olevale Iiri varuplaanile, mis on mõeldud kõva piiri tekkimise vältimiseks Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vahele.