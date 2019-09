Johnson: ülemkohus eksis, langetades otsuse parlamendi töö peatamise üle

Johnson kutsus väiksemaid erakondi kolmapäeval üles valitsusele umbusaldust avaldama, viimaks riik erakorraliste üldvalimisteni, vahendab uudistekanal BBC.

Opositsioon eesotsas leiboristide juhi Jeremy Corybniga keeldub Johnsonit umbusaldamast, sest erakorraliste valimiste puhul ei paista neil arvamusküsitluste kohaselt olevat lootust oma positsioone parandada.

Töölispartei esimees Corbyn ütles siiski kolmapäeval parlamendi ees peaministrile, et ta pole "ametisse kõlblik" ja oleks pidanud pärast ülemkohtu otsust kohalt tagasi astuma.

Teised parlamendiliikmed kritiseerisid Johnsonit seoses viimase soovimatusega vabandada seadusandjate ees pärast valitsuse ühehäälset lüüasaamist kohtus.

Leiborist Rachel Reeves ütles, et kolmapäeval toimus Johnsoni sõnavõtu näol parlamendis "kohutav vaatemäng". Tema parteikaaslane Jess Phillips ütles, et peaministri reaktsioon kohtuotsusele tundus avalikkusele "õudne" ja ta peaks vabandama.

Opositsioon on keeldunud viimast riiki üldvalimisteni seni, kuni valitsus leppeta-Brexitit ei välista.

Valitsusjuht oli sunnitud katkestama oma visiidi New Yorki ÜRO-sse, et naasta parlamenti pärast seda, kui riigi kõrgeim kohus otsustas, et tema otsus seadusandliku kogu töö peatamisest on õigusvastane.

Johnson ütles, et "austab" kohtu otsust, kuid leidis, et see ei oleks pidanud üleüldse langetama otsust "poliitilises küsimuses".