Johnson tahab uut parlamendihääletust oma Brexiti-kokkuleppe üle

Johnson oli sunnitud saatma kirja, milles palus Euroopa Liidult Brexitile uut ajapikendust, aga ei allkirjastanud seda, vahendab BBC News.

Nüüd tahab Johnson, et parlamendiliikmed ütleksid kokkuleppele täna selgelt jah või ei.

Hääletuse toimumise lubamine sõltub spiiker John Bercow’st.

Johnson jõudis uue kokkuleppeni Euroopa Liiduga eelmisel nädalal, aga sellele on vaja Suurbritannia parlamendi heakskiitu.

Euroopa Liit kaalub nüüd, kuidas reageerida Suurbritannia ajapikenduse taotlusele. Euroopa Liit on siiski teatanud, et laupäevased sündmused ei tähenda, et kokkulepe on tagasi lükatud.

Valitsus tahab lasta parlamendil kokkuleppe üle hääletada ilma niinimetatud Letwini paranduseta, mis annaks parlamendiliikmetele otsese valiku kokkuleppe heakskiitmise üle põhimõtteliselt.

Letwini parandus paneb Brexiti-kokkuleppele piduri, kuni parlament võtab vastu seaduse selle jõustamiseks.