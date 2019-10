Johnson tahab uusi valimisi, kui Euroopa Liit pakub Brexitile pikemat ajapikendust

Johnson pani oma Brexiti-eelnõu eile „pausile”, kui parlament lükkas tagasi tema plaani kokkulepe kolme päeva jooksul allkirjastada, vahendab BBC News.

Nüüd kaaluvad Euroopa Liidu liidrid, kas lubada Brexiti tähtaeg 31. oktoobrilt edasi lükata ja kui kauaks.

Kiri, mille Johnson oli sunnitud seaduse järgi Euroopa Liidule saatma, kui ta ei saanud oma kokkuleppele laupäeval parlamendi toetust, rääkis kolmekuulisest ajapikendusest.

Downing Streeri allikas ütles aga, et peaminister ei lepi nii pika ajapikendusega.

„Laupäeval palus parlament ajapikendust jaanuarini ja täna luhtas parlament oma viimase võimaluse,” ütles allikas. „Kui Brüssel parlamendi ajapikendusega nõustub, on ainus viis, kuidas riik saab edasi minna, valimised. See parlament on katki.”

Eile kiitis parlament häältega 329-299 teisel lugemisel heaks peaministri lahkumiskokkuleppe eelnõu. Minuteid hiljem sai aga Johnson lüüa 14 häälega, kui hääletati eelnõu kiirendatud ajakava üle, mis sundis Johnsonit eelnõu pausile panema.

Johnson kinnitas parlamendiliikmetele, et tema poliitika on endiselt Euroopa Liidust lahkumine halloweeniks, aga tunnistas, et peab ootama, mida Euroopa Liidu liidritel öelda on.

Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk ütles pärast hääletust, et soovitab Euroopa liidritel toetada Brexiti-tähtaja edasilükkamist, aga ta ei öelnud, kui kauaks.