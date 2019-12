Johnson Sturgeonile: mingit Šoti iseseisvusreferendumit ei tule

Sturgeoni juhitav Šoti Rahvuspartei (SNP) sai parlamendivalimistel suurepärase tulemuse, võttes Šotimaal 48 kohta 59-st, mis andis neile uue mandaadi nende poolt toetatava teise iseseisvusreferendumi nõudmiseks, vahendab uudistekanal Sky.

Tema sõnul ei soovi šotlased Euroopa Liidust lahkuda ja väljendasid seda järjekordsetel valimistel.

Kohtumisel Sturgeoniga ütles Johnson, et mingit uut iseseisvusreferendumit ei saa toimuma, sest juba 2014. aastal oli šotlastel erakordne võimalus rahvahääletusel ütelda, kas nad tahavad jätkata osana Suurbritanniast, ja 55% neist oli selle poolt.

"Valitsusjuht tegi selgeks, et on jätkuvalt vastu teisele iseseisvusreferendumile, olles ühtne enamuse Šotimaa inimestega, kes ei soovi naasta lõhestatuse ja ebaselguse juurde," teatas Johnsoni büroo esindaja. "Ta lisas, et 2014. aasta tulemused olid selged ja neid tuleb austada."

Sturgeon saatis oma vastuse Twitteri vahendusel, säutsudes, et lubas anda inimestele valikuvõimaluse ja sai selle eest valijatelt poliitilise mandaadi, mida tuleb austada nagu Johnson soovib, et austataks tema mandaati valitsusjuhina.

Johnson on lubanud, et riik lahkub Euroopa Liidust jaanuari lõpus.