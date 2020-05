Johnson: sain haiglas ellu jäämiseks mitmeid liitreid hapnikku

Johnson ütles, et raske nädal Londoni St Thomase haiglas sisendas temasse nii soovi peatada kaaskodanike kannatused kui ka aidata Suurbritannial uuesti jalule saada.

Tema kihlatu Carrie Symonds paljastas sel nädalal, et panid oma poja nimeks Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, avaldades sel moel austust oma vanavanematele ja kahele arstile, kes hoolitsesid Johnsoni eest haiglas viibimise ajal. Johnson ja Symonds said lapsevanemateks kolmapäeval, vaid mõned nädalad pärast peaministri intensiivravil viibimist.

Johnson kirjeldas intervjuus, et oli haiglas monitoride külge aheldatud, kui talle teatati, et tema "näitajad liiguvad vales suunas". "See hetk oli raske, ma ei eita seda," tunnistas peaminister, lisades, et küsis tol hetkel endalt: "Kuidas ma sellest küll võitu saan?"

Johnsonil diagnoositi koroonaviirus 26. märtsil. Haiglasse toimetati ta 10 päeva hiljem ning juba päev pärast seda viidi ta üle intensiivravioskaonda.

"Oli raske uskuda, et vaid mõne päevaga oli mu tervis sedavõrd halvenenud," tõdes peaminister The Sunile. "Arstidega olid erinevad kokkulepped, mida teha, kui asjad lähevad halvasti."

Haigusest paranemine oli Johsonsoni sõnul "imelise, suurepärase põetamise tulemus".

Ta lisas, et tundis end "õnnelikuna", arvestades, et paljud inimesed endiselt kannatasid, lisades: "Ja kui te küsite minult: "Kas mind motiveerib soov lõpetada teiste inimeste kannatused?", siis ma vastan: jah, absoluutselt".

"Kuid mind motiveerib ka tohutu soov saada kogu meie riik tervikuna jalule, taas terveks, liikudes edasi viisil, mis on võimalik, ja olen väga kindel, et saavutame selle."

