Johnson saatis Brüsselisse allkirjastamata viivituspalve, aga ka teise kirja, milles vaidles selle vastu

Taotlusele oli lisatud teine​ Johnsoni poolt allkirjastatud kiri, milles ta märkis, et tema arvates oleks viivitus viga, vahendab uudistekanal BBC.

Värske muudatusettepaneku kohaselt tuleb peaministril paluda Euroopa Liidult lahkumistähtaja edasilükkamist, milleks viimati oli 31. oktoober.

Euroopa Liidu Ülemkogu president Donald Tusk säutsus oma Twitteri kontol, et sai pikendamistaotluse kätte ja konsulteerib EL-i juhtidega, "kuidas sellele reageerida".

Opositsioonisaadikud on peaministrit hoiatanud, et juhul, kui ta üritab minna mööda parlamendi juhistest viivituse taotlemiseks, võib ta sattuda kohtusse.

Johnson ise ütles varem, et ta "pigem on kraavis surnud", kui palub EL-il Brexitit edasi lükata, aga ka seda, et Suurbritannia lahkub 31. oktoobril "tehke, mis tahes".

Tunde parlamendi alamkojas ajaloolisel laupäeval peetud istungi järel käskis peaminister oma personalil saata viivituse taotlusest Brüsselisse allkirjastamata koopia.

Avalduses öeldakse, et valitsus jätkab pingutusi eelmisel nädalal EL-i liidritega kokku lepitud muudetud Brexiti-leppe seadustega kooskõlla viimiseks ja et ta on kindel, et riik suudab selle saavutada 31. oktoobriks.

Ühendkuningriigi Brüsseli esindaja Sir Tim Barrow kaaskirjas selgitati, et esimene kiri oli kooskõlas seadusega, mille kiitis heaks parlament.

BBC poliitikatoimetaja Laura Kuenssberg nimetas erinevate dokumentide saatmise otsust "vaieldavaks", ennustades, et "toimuma hakkab vaidlus selle üle, kas Johnson üritab sellega kohtust mööda hiilida".

"Ja see võib väga kiiresti lõppeda riigikohtus," lisas ta.

Varem helistas Johnson Euroopa liidritele, sh Tuskile, teatamaks, et kiri viivituse palvega tuleb "parlamendilt, mitte minult".