Johnson püüab uuesti 12. detsembri valimistele toetust saada, eile lükati see plaan tagasi

Parlament tuleb laiali saata minimaalselt 25 tööpäeva enne valimispäeva, et jõutaks teha vajalikud ettevalmistused.

Valitsus lubas aga Brexiti-kokkuleppe eelnõu parlamendi ette mitte tuua enne, kui see laiali saadetakse, et SNP ja liberaaldemokraatide mure hajutada. Mõlemad tahavad minna valimistele Brexiti täieliku peatamise platvormiga.

Valitsus jääb aga kindlaks 12. detsembrile ja väidab, et valimiste eelnõu on mõlemast kojast väga raske läbi viia ja saada sellele kuninglik heakskiit enne kella 00.01 reedel, mis on 9. detsembri jaoks vajalik.

Leiboristide juht Jeremy Corbyn ütles, et toetab valimisi ainult siis, kui kokkuleppeta Brexiti võimalus on päevakorrast maas.

Paljud leiboristidest parlamendiliikmed on valimiste vastu igal juhul erakonna kehva reitingu ja segaduse pärast Brexiti-poliitikas. Pole selge, kas leiboristid tahavad uut kokkulepet või uut referendumit.