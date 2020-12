Johnson: on tugev võimalus, et Suurbritannia ja EL-i vahel kaubanduskokkulepet ei sünni

Johnson ütles, et ettevõtetel ja inimestel on nüüd aeg valmistuda kokkuleppeta tulemuseks, vahendab BBC News.

Kokkulepe tuleks sõlmida enne 31. detsembrit, kui Suurbritannia jaoks lakkavad kehtimast Euroopa Liidu kaubandusreeglid.

Nädalaid kestnud intensiivsetel läbirääkimistel ei ole suudetud üle saada erimeelsustest muu hulgas konkurentsireeglite ka kalanduse valdkonnas.

Johnson kohtus kolmapäeval toimunud õhtusöögil Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, aga läbimurret ei toimunud.

Johnsoni sõnul tahab Euroopa Liit hoida Ühendkuningriiki „lukustatuna” oma õigussüsteemis või ootavad viimast ees karistused nagu imporditollid.

Johnson lisas, et Euroopa Liidu ettepanekud tähendaksid, et vaatamata Euroopa Liidust lahkumisele oleks Suurbritannia sunnitud olema Euroopa Liidu „kaksik”.

„Hetkel pean ma teile täie avameelsusega ütlema, et kokkulepet veel ei ole ja et see on meie kabineti tugev arvamus,” ütles Johnson.

Johnsoni sõnul on Suurbritannia jaoks elutähtis, et võttes arvesse, milline seis praegu on, peaks riik valmistuma „Austraalia-stiilis võimaluseks”, mis tähendab vabakaubandusleppe puudumist Euroopa Liiduga.

„On tugev võimalus, et meil hakkab olema lahendus, mis on palju sarnasem Austraalia suhetele EL-iga kui Kanada suhetele EL-iga,” lausus Johnson.

Austraalia peab Euroopa Liiduga vabakaubandusläbirääkimisi, aga tal ei ole praegu kokkulepet ja kaubandus toimub suuresti Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglite järgi.

Suurbritanniale tähendaks WTO reeglitele üleminek pärast 31. detsembrit tollitariife, mis viiks muuhulgas kõrgemate hindadeni toodetel, mida Suurbritannia Euroopa Liidult ostab ja Euroopa Liidule müüb.

Johnson teatas, et püüdis õhtusöögil von der Leyeniga väga edasiminekut saavutada, aga Euroopa Liit teeb asju tema sõnul „asjatult keeruliseks”.