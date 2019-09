Johnson: ma oleksin pigem surnuna kraavis, kui lükkaksin Brexiti edasi

Samas keeldus Johnson ütlemast, kas ta astuks tagasi, kui edasilükkamine, mille ta on korduvalt välistanud, peaks ikkagi juhtuma, vahendab BBC News.

Oma kõnes Lääne-Yorkshire’is asuvas Wakefieldi politsei väljaõppekeskuses kordas peaminister üleskutset uutele valimistele, mis peaksid toimuma 15. oktoobril.

Johnson väitis, et see on ainus viis Brexiti-asi liikuma saada.

„Me kas läheme edasi meie plaaniga saada kokkulepe, viia riik 31. oktoobril välja, mida me saame teha, või muul juhul peab lubama kellelgi teisel vaadata, kas ta suudab hoida meid sees pärast 31. oktoobrit,” ütles Johnson.

Johnson süüdistas parlamendiliikmeid Suurbritannia läbirääkimispositsiooni torpedeerimises, hääletades eelnõu poolt, mille eesmärk on blokeerida kokkuleppeta lahkumine 31. oktoobril.

See seadus sunniks peaministrit Brexiti edasi lükkama 2020. aasta jaanuarini, kui parlament ei kiida heaks kas uut kokkulepet või kokkuleppeta lahkumist 19. oktoobriks.