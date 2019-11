Johnson lubas Briti valimiste teledebatis rahvuslikud Brexiti-kannatused lõpetada

Corbyn viitas mitmetele salakohtumistele USA-s, mille käigus on valitsus väidetavalt lubanud USA toodetele täieliku ligipääsu Briti tervishoiuturule.

Johnson vastas, et need väited on täielik väljamõeldis ja et ei ole olemas mingisuguseid tingimusi, mille juures paneks konservatiivne valitsus riikliku tervishoiusüsteemi kaubandusläbirääkimistel lauale.

Seejärel vaieldi selle üle, kas Brexit seab ohtu liidu Inglismaa ja Šotimaa vahel.

Johnson väitis, et leiboristid nõustuksid veel ühe Šotimaa iseseisvusreferendumiga, et saavutada Šoti Rahvuspartei (SNP) toetus, ja see ei ole hind, mida ta on valmis maksma.

Corbyn nimetas Johnsoni juttu mõttetuseks ja kinnitas, et leiboristid ei moodusta koalitsiooni SNP-ga.

Rääkides usaldusest ütles Johnson, et mürgise õhkkonna poliitikas on põhjustanud parlamendiliikmed, kes on korduvalt keeldunud austamast referendumi tulemusi.

Corbyn lausus, et usaldus on miski, mis tuleb ära teenida ja avaliku esindajana tuleb kuulata.

Mõlemad mehed kiitsid riiklikku tervishoiusüsteemi, aga mitte selle juhtimist.

Küsimusele, kas monarhia täidab oma eesmärki, vastas Corbyn: „Vajab veidi parandamist.”

„Monarhia institutsiooni ei saa süüdistada,” ütles Johnson.

Küsimusele, kas seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga sõbrustanud Yorki hertsog prints Andrew täidab oma ülesannet, vastas Corbyn, et on väga tõsiseid küsimusi, millele tuleb vastata, ja keegi ei tohiks olla seadusest kõrgemal.

Johnsoni sõnul tuleb õigus kindlasti maksma panna.

Viimase küsimusena küsiti, millise jõulukingi mehed teineteisele teeksid. Corbyn ütles, et hangiks Johnsonile Charles Dickensi „Jõululaulu”, et ta mõistaks, kui vastik oli Scrooge.

Johnson ütles alguses, et ostaks Corbynile „minu hiilgava Brexiti-kokkuleppe eksemplari”, aga kui tal paluti anda mittepoliitiline vastus, nimetas Johnson kreegimoosi.