Johnson kavatseb öelda Junckerile, et Suurbritannia lükkab tagasi igasuguse Brexiti ajapikenduse pakkumise

Downing Streeti allikas ütles BBC-le, et Johnson rõhutab, et tahab kindlustada kokkuleppe 18. oktoobriks, kui on toimunud Euroopa Liidu võtmetähtsusega tippkohtumine.

Kui see aga võimalik ei ole, lükkab Johnson tagasi igasuguse pakutava ajapikenduse ja lahkub kokkuleppeta.

Allikas ütles, et Johnson teeb selgeks, et ei ole enam nõus mingi viivitusega. „Iga edasine ajapikendus oleks tohutu viga. See ei ole ainult täiendava sekelduse ja viivituse küsimus, see on ka täiendavad pikad kuud vimma ja lõhestatust ja kõik see tohutu hinna eest,” ütles allikas.

Kohtumisel Luxembourg’is osaleb ka Euroopa Liidu Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier ning Johnsonit saadavad Brexiti-minister Steve Barclay ja Downing Streeti Brexiti-esindaja David Frost.

Barclay ütles eile Sky Newsile, et „maandumisstsoon” kokkuleppeks paistab ja palju on juhtunud lava taga. Siseminister Priti Patel ütles, et kogu valitsuse masinavärk on keskendunud kokkuleppe saavutamisele.

Johnson ise on öelnud, et on kokkuleppe saavutamise suhtes ettevaatlikult optimistlik, kuigi Barnier ütles eelmisel nädalal, et ei ole mingit põhjust olla optimistlik.