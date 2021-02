Johnson & Johnsoni koroonavaktsiin, mille puhul piisab ühest kaitsesüstist, pälvis USAs heakskiidu

Johnson & Johnsoni vaktsiin saab olema kuluefektiivne alternatiiv Pfizeri ja Moderna vaktsiinidele ning seda saab säilitada tavalises külmikus, vahendab BBC News.

USA meedia teatel oli ravimifirma kasutusloa saamiseks valmis ja esimesed paar miljonit vaktsiinidoosi lähevad tehastest välja juba tuleval esmaspäeval.

Johnson & Johnson lubab, et juuli lõpuks saab USA kätte vähemalt 100 miljonit doosi. Oma tellimuse on teinud ka Suurbritannia ja Kanada ning Euroopa Liit, mis saab 200 miljonit vaktsiiniannust. Omakorda 500 miljonit doosi jõuab vaesematesse riikidesse rahvusvahelise humanitaarmissiooni Covax kaudu.

USA on esimene riik, mille ravimiamet annab Johnson & Johnsoni ühekordselt süstitava koroonavaktsiini kasutamiseks rohelise tule.

Tänaseni toimus kaitsepookimine seal üksnes Moderna ja Pfizer/BioNTechi vaktsiinidega. Teised vaktsiinitootjad, sh AstraZeneca, millega vaktsineeritakse inimesi Euroopa Liidus, seal kasutusluba saanud ei ole. Vaktsineerimistempo on sellegipoolest hea ja viimase seisuga on USA-s vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud juba üle 48 miljoni inimese, mis teeb ligi 15% riigi rahvastikust.

Aitab raske haiguse vastu

Johnson & Johnsoni vaktsiini katsetuste tulemused avaldati eelmisel kuul. Belgia firma Janssen, mis on Johnson & Johnsoni omanduses, teatas, et andmed näitavad, et toode on raske haiguse vastu ülimalt efektiivne.

FDA avaldatud dokument annab rohkem üksikasju Jansseni esitatud andmete kohta. FDA jõudis järeldusele, et Johnson & Johnsoni vaktsiin vähendab nii sümptomaatilist kui ka rasket haigust.

USA-s, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Brasiilias läbi viidud katsetuste tulemused näitasid, et efektiivsus viiruse kõige hullemate nähtude vastu oli ühtlaselt kõrge, aga üldine kaitse Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Brasiilias, kus domineerivad viiruse kohalikud tüved, oli madalam.

Andmed näitavad, et vaktsiin on 85-protsendiliselt efektiivne tõsise haiguse ärahoidmisel, aga vaid 66-protsendiliselt üldiselt, kui võtta arvesse ka mõõdukad juhtumid vähemalt 28 päeva pärast vaktsineerimist.