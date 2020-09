Johnson & Johnson alustab USA-s neljandana koroonavaktsiini kolmanda faasi katsetusi

Kolmanda faasi katsetused algavad viivitamatult ja esimesed osalejad saavad oma doosid juba täna, teatas Johnson & Johnsoni teadusjuht dr Paul Stoffels ajakirjanikele. Vaktsiinikandidaadi arendas välja Johnson & Johnsoni tütarfirma Janssen Pharmaceutical Companies, vahendab CNN.

Johnson & Johnson on nüüd neljas ettevõte, mis alustab USA-s koroonaviiruse vaktsiini ulatuslikke kliinilisi katsetusi. Enne on seda teinud Moderna, Pfizer/BioNTech ja AstraZeneca.

Kui teised vaktsiinikandidaadid vajavad kaht doosi, siis Johnson & Johnsoni kandidaati uuritakse ühe doosi vaktsiinina, mis peaks tulemuste saamist kiirendama.

Vaktsiini esimese ja teise faasi katsetuste esialgsed tulemused USA-st ja Belgiast viitavad sellele, et vaktsiini ainus doos tekitab immuunreaktsiooni ja on piisavalt ohutu, et liikuda edasi suureulatuslikele katsetustele. Kolmanda faasi katsetused viiakse läbi koostöös USA föderaalvalitsuse koroonaviiruse vaktsiini programmiga Operation Warp Speed.

Katsetused toimuvad Argentinas, Brasiilias, Colombias, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Mehhikos, Peruus, Tšiilis ja USA-s.

Koos Suurbritannia valitsusega kavatseb Johnson & Johnson läbi viia eraldi kolmanda faasi katsetused, et uurida kahe doosi efektiivsust.

Kui vaktsiin osutub ohutuks ja efektiivseks, loodab Johnson & Johnson saada sellele USA Toidu- ja Ravimiadministratsioonilt kasutusloa 2021. aasta alguses. Toota kavatsetakse miljard doosi aastas.

