Johnson Brüsselile: teie reegleid meie järgima ei hakka

Viimastel päevadel on väidetud, et Euroopa Liit soovib, et Ühendkuningriik jätkaks Brüsselis kehtestatud standardite ja riiklike subsiidiumide reeglite järgimist - tunnistades kaubandusvaidluste puhul ka Euroopa Kohtu juristikatsiooni.

Varadkar leidis siiski, et Ühendkuningriigil on võimalik sõlmida ka "Kanada-tüüpi leping".

Kuid ta ütles, et kui Ühendkuningriik soovib tariifivaba kaubanduse kokkulepet ", siis peavad sellega kaasnema võrdsed võimalused", lisades, et "meil on väga tugevad vaated õiglasele konkurentsile ja riigiabile."

Võrdsed võimalused on kaubanduspoliitika fraas ühiste eeskirjade ja standardite kogumi kohta, mis takistavad ühe riigi ettevõtetel oma konkurente õõnestada ja omandada konkurentsieeliseid teistes riikides tegutsevate ettevõtete ees.

Samuti hoiatas ta Brexiti-järgsete kaubandusläbirääkimistel punaste joonte kehtestamise eest, väites, et see muudab kokkuleppe saavutamise keerukamaks, kuna teine ​​pool ei tunne, et oleks saanud õiglase kokkuleppe, kui need punased jooned pole roosaks muudetud.

Raab ütles, et Suurbritannia alustab kaubandusläbirääkimisi "hea tahte vaimuga", kuid lisas "õigusaktide vastavusse viimist - seda lihtsalt ei toimu".

McDonnell märkis aga, et Johnsoni soov kalduda EL-i reeglitest kõrvale "on vastuolus" sellega, mida peaminister oli varem lubanud keskkonna-, tarbija- ja tööõiguste kaitse kohta.

Kuid Brexiti partei juht Nigel Farage tervitas peaministri lähenemisviisi, väites, et Suurbritannia "riiklikes huvides" on olla konkurent nende (EL-i -toim) koduuksel.

Johnson lubab kaubandusläbirääkimiste küsimuse lahendada ühe aasta jooksul, kuid ühtegi kaubanduslepingut pole EL-i varasema ajaloo jooksul nii kiiresti sõlmitud. Kui Johnson peab kinni oma lubadusest Brexiti üleminekuperioodi mitte pikendada, võib see tähendada leppeta lahkumisega kaasnevat kaost, mida 2016. aastast peale on kardetud.

Johnson on aga Brexitiga seotud lubadustest varemgi taganenud ja tal on eelkäija Theresa Mayga võrreldes kergem oma erakonda kompromisside vältimatuses veenda.