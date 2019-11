Johnson alustas valimiskampaaniat lubadusega Brexit ära teha ja rivaali Staliniga võrdlemisega

Britid lähevad valimiskastide juurde 12. detsembril, vahendab Reuters.

Valimistulemust on keeruline ennustada, sest pakiline Euroopa Liidust lahkumise küsimus tekitab segadust valijate traditsioonilistes eelistustes ja annab väiksematele rivaalidele võimaluse kahele suurele, Johnsoni konservatiividele ja Corbyni leiboristidele väljakutse esitada.

Kuigi Johnson püüab muuta valimised vahendiks Brexiti-küsimuse lahendamiseks, on teemadeks ka riigisisesed küsimused, nagu näiteks riikliku tervishoiusüsteemi tulevik.

„Ma ei taha valimisi. Ükski peaminister ei taha ennetähtaegseid valimisi, eriti mitte detsembris,” kirjutas Johnson ajalehes Daily Telegraph avaldatud artiklis. „Aga asjade praeguse seisu juures ei ole meil lihtsalt muud võimalust, sest ainult Brexiti järgmiste nädalate jooksul ära tehes saame me keskenduda Briti rahva kõigile prioriteetidele.”

Pärast formaalset visiiti kuninganna Elizabeth II juurde naasis Johnson Downing Street 10-sse, et valimised välja kuulutada. Hiljem alustab ta ametlikult konservatiivide valimiskampaaniat.

Küsitlused näitavad, et konservatiivid on populaarsuselt leiboristidest selgelt ees, aga analüütikud hoiatavad, et valijate meeleolud on erakordselt kõikuvad. Johnsoni eelkäijal Theresa Mayl oli 2017. aasta ennetähtaegsete valimiste eel suur edu, aga valimiste järel kaotas ta enamuse.