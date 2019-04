Jõelaev rammis Moju silda, mis varises osaliselt kokku; mitu autot paiskus alla

Õnnetus leidis aset laupäeva õhtul Põhja-Brasiilia Pará osariigis ühte piirkonna olulisemasse Belemi sadamasse viival maanteesillal, vahendab uudistekanal BBC.

200 meetri suurune osa sillast varises vette ja sellega koos ka kaks sõiduautot, ent on teadmata, kui palju inimesi nendes oli ja mis neist sai. Osariigi kuberner Helder Barbalho ütles, et kuulutas seoses sillavaringuga välja eriolukorra ja saatis sukeldujad jõest võimalikke hukkunuid otsima. „Meie prioriteet on tegeleda ohvrite leidmise ja nende lähedaste abistamisega,“ ütles ta riigitelevisiooni vahendusel.

Primeiros registros que temos sobre a queda da terceira ponte do Moju. Vou informando vocês por aqui. Neste momento sobrevoando a área com Cel. Dilson da PM, Cel. Hayman e o secretário de Segurança Ualame Machado. pic.twitter.com/OkKRMZRjBq — Helder Barbalho (@helderbarbalho) April 6, 2019

Jõelaeva pardal oli viis meeskonnaliiget, kes jäid ellu, ent nende tervislik seisund ei ole teada.

Üle jõe toimetab inimesi kuni silla taastamiseni praam. Jõel toimuv kaubavedu on raskendatud.

Tänavu enne õnnetust viidi läbi silla ülevaatus, mis näitas selle sammaste korrosiooni. Kuigi kohalik valitsus palus probleemi lahendadamiseks luba kasutada hädaolukordade fonde, ei peetud seda probleemi piisavalt tõsiseks olulise marsruudi sulgemiseks.