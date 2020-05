Joe Bidenit seksuaalses rünnakus süüdistav naine kutsus teda USA presidendiks kandideerimisest loobuma

Tara Reade kutsus Bidenit esile astuma ja laskma end vastutusele võtta. Reade’i sõnul ei tohiks Biden USA presidendiks kandideerida, vahendab BBC News,

Nüüd 56-aastane Reade töötas aastatel 1992-1993 Bideni assistendina, kui Biden oli Delaware’i esindanud senaator.

Reade’i väitel surus Biden ta 1993. aastal vastu seina ja ajas oma käed tema pluusi ja seeliku alla ning surus sõrme talle sisse.

Reade ütles intervjuus USA meediapersoonile Megyn Kellyle, et Biden suudles ta kaela ja ütles, et tahab temaga seksida, kasutades ebatsensuurset väljendit.

„Nii et tal oli üks käsi minu pluusi all ja teine käsi, mul oli seelik seljas, ja ta läks mööda mu seelikut alla ja läks siis üles ja ma ma mäletan, et ma olin peaaegu kikivarvul,” rääkis Reade. „Kui ta läks seeliku alla, rääkis ta minuga samal ajal ja ta toetas end minu vastu ja ma tõmbusin niimoodi tema peast eemale.”

„Ta vaatas mind ja ütles: „Mida põrgut, mees, ma kuulsin, et ma meeldin sulle.” Ta osutas mulle näpuga ja ütles: „Sa pole minu jaoks midagi. Sa pole mitte midagi.”," kirjeldas Reade juhtunut.

Kelly küsis Reade’ilt, kas ta tahab, et Biden presidendiks kandideerimisest loobuks.

„Ma soovin, et ta teeks seda, aga ta ei tee seda, aga ma soovin, et ta teeks seda,” ütles Reade. „Nii ma tunnen emotsionaalselt.”

Reade pakkus, et annab tunnistusi valedetektori all, juhul kui Biden seda samuti teeb.

Reade’i sõnul on ta saanud tapmisähvarduse ja Bideni toetajad süüdistasid teda Vene agent olemises.

„Tema surrogaadid on öelnud minu kohta ja mulle sotsiaalmeedias väga hirmsaid asju,” ütles Reade. „Kogu mu sotsiaalmeedia on häkitud, kogu mu isiklik informatsioon on läbi kammitud.”

Bideni kampaania kommunikatsioonidirektor Kate Bedingfield ütles avalduses pärast intervjuu eetrisse minemist, et Reade’i loos on vasturääkivusi.

Bedingfieldi sõnul peavad naised saama esile astuda ja oma lugusid jagada ilma kättemaksuhirmuta ja kõigil on vastutus seda tagada.

„Samal ajal ei saa me kunagi tõde ohvriks tuua. Ja tõde on, et need süüdistused on valed ja et materjal, mis on esitatud nende toetamiseks, tõestab põhjalikul uurimisel järjest, et need on valed,” ütles Bedingfield.