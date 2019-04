Joe Bideni presidendikampaania sai juba enne algust löögi naiste sobimatu kohtlemise süüdistuste tõttu

Bideni pressiesindaja Bill Russo süüdistas kohaliku aja järgi eile „parempoolseid trolle interneti pimedatest sügavikest”, kes levitavad fotosid Bidenist, millel ta kallistab tuttavaid, kolleege ja sõpru erinevatel tseremooniatel, puudutades neid väidetavalt soovimatult, vahendab Associated Press.

Eile teatas juba teine naine, et Biden on temaga 2009. aastal sobimatult käitunud, puudutades tema nägu kahe käega ja hõõrudes oma nina tema nina vastu. Demokraadist esindajatekoja liikme Jim Hinesi endise abi Amy Lappose süüdistusele eelnes ajakirja artikkel endiselt Nevada poliitikult Lucy Floreselt, kes kirjutas, et Biden suudles teda 2014. aastal kuklale.

Lappos ütles Associated Pressile, et tema ja teised Himesi abid olid 2009. aasta oktoobris ühel rahakogumisüritusel, kui Biden sisenes kööki, et neid tänada.

„Kui ta oli kõnelemise lõpetanud, jäi ta meiega rääkima, kui tähtis kongressi personal on, mida ma pidasin suurepäraseks,” rääkis Lappos.

Siis aga rabas Lappost Bideni edasine käitumine.

„Ta pani oma mõlemad käed mulle näo ümber ja tõmbas mind enda poole,” ütles nüüdseks 43-aastane Lappos. „Ma mõtlesin: „Jumal küll, ta kavatseb mind suudelda.” Selle asemel hõõrus ta oma nina minu oma vastu.” Biden ei öelnud Lappose sõnul midagi ja lahkus siis. Lappos ütles, et tundis end veidralt ja ebamugavalt ning Bideni käitumine oli lugupidamatu tema isikliku ruumi suhtes.