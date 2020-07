Joe Bideni asepresidendikandidaadiks võib saada vähe tuntud mustanahaline kongressisaadik Karen Bass

Ta on poliitik, kes ei soovi ronida pildile ja on rahul, kui uudistekülgedel figureerivad tema ametikaaslased. Teda on tulnud aastate jooksul korduvalt tirida riske võtma, et ta edendaks oma poliitikukarjääri, kirjeldab naist Politico.

66-aastane Karen Bass on mitmes mõttes vastand teisele lõppvooru jõudnud peamisele potentsiaalsele asepresidendikandidaadile Kamala Harrisele (55, samuti Californiast).

Kuigi Los Angelesest pärit kongressisaadiku Bassi valitukssaamine pole veel kaugeltki kindel, on tema tagasihoidlik lähenemine, vakka all hoitavad ambitsioonid ja aastakümnete pikkune töö tervishoiu- ja rassiküsimuste propageerimisel, eemal riikliku tähelepanu keskpunktist, pälvinud Bideni kampaaniameeskonna huvi.

Varem arsti assistendi ja meditsiiniõena töötanud Bassist, kes juhib nüüd Kongressi mustanahaliste töörühma, on saanud mõjukas isik käimasolevate kriiside - koroonaviiruse pandeemia ja rassimeeleavalduste - ajal. Tema positsioon võimalike asepresidendikandidaatide nimekirjas on paranenud, väidavad allikad Bideni meeskonnast.

"Põhjus, miks ta on saanud ringiloobitavast nimest tõsiseltvõetavaks kandidaadiks, on see, et mida rohkem te teda vaatate, seda rohkem saate aru, milline täiuslik valik ta praegusel ajal oleks," ütles endine Los Angelese linnapea Antonio Villaraigosa, kes on aastate jooksul Bassiga linna politsei reformimise nimel koostööd teinud.

Ühtlasi on Bass selgeks teinud, et nagu Bidenit, võib ka teda pidada demokraatliku partei üleminekutegelaseks, kellel pole ametist lahkudes suurt huvi presidendiks kandideerimise vastu, võimaldades järgmistel valimistel püünele pääseda noorema põlvkonna demokraatidel.

Teadaolevalt on tema tausta Bideni kampaanimeeskonna poolt põhjalikult uuritud ja ta on viimase esindajatega maha pidanud poolepäevase vestluse.

Kamala Harris (ees) ja Karen Bass (poodiumi taga) Foto: reuters

Allikad Bideni meeskonnast, kes Bassiga on kõnelnud, ütlesid, et mõned tema isikuomadused on Harrisega selgelt vastuolus: ta on veenev, kuid mitte toretsev ning teda usaldavad ka progressiivsed demokraadid, samal ajal kui austuse on ta pälvinud ka vabariiklaste seas. Teda kirjeldatakse kui kirglikku poliitikut, kuid mitte inimest, kes lubaks oma enda eesmärkidel varjutada kohustusi, mis tal asepresidendina Bideni kõrval oleksid.