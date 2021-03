Joe Biden: USA lubab kõiki vaktsineerida 1. maist, et 4. juulil tähistada koos iseseisvuspäeva

"Pärast seda pikka rasket aastat muudab see iseseisvuspäeva tõeliselt eriliseks, kus me mitte ainult ei tähista oma iseseisvust rahvusena, vaid hakkame tähistama ka iseseisvust sellest viirusest," ütles ta.

Ta nimetas viiruse tagasilöömist kollektiivseks ja isamaaliseks algatuseks, tunnistades samas, et ameeriklased on viimase aasta jooksul kandnud suuri kaotusi.

"Pimeduses valguse leidmine on väga ameerikalik tegevus. Tegelikult võib see olla kõige ameerikalikum asi, mida me teeme," ütles Biden.

CNNi teatel oli Joe Bideni sõnum sarnane sellega, mida ta oli rääkinud suure osa mullusest aastast riigipea ametisse kandideerides, ent nüüd oli sel Valgest Majast esitades palju suurem kaal.

Ta ei nimetanud oma eelkäijat nimepidi, kuid tegi selgeks, et keerab Donald Trumpi aja järel uue lehe. "Me teame, mida peame selle viiruse võitmiseks tegema," ütles Biden, "rääkima tõtt".

Biden ei maininud oma kõnes demokraate, vabariiklasi ega häältelugemist ning ei kasutanud juriidilist keelt, vaid keskendus "ühisele kogemusele, mis seob meid kokku".

USA president avaldas riigi taasavamise ajakava olukorras, kus koroonaviirusesse nakatumine langeb, kuid tuhanded ameeriklased surevad viiruse tõttu igal nädalal edasi.

Ühtlasi teatas Biden neljapäeval, et tema eesmärk vaktsineerida sada miljonit ameeriklast tema ametisoleku esimese saja päeva jooksul täidetakse juba 60. päeval.

Kui uus president astus 20. jaanuaril ametisse, oli vaktsineerimiste arv lähenemas miljonile päevas. Enamik osariike kiirendab nüüd vaktsineerimist ning Alaska on esimesena avanud vaktsineerimise kõigile üle 16-aastastele inimestele.

Bideni senine lähenemine viirusele on pälvinud enamike ameeriklaste heakskiidu. Sel nädalal korraldatud CNNi küsitlus näitas, et 60% ameeriklastest kiitis heaks presidendi võitluse koroonaviirusega.

USAs on koroonaviiruse tagajärjel surnud üle 530 000 inimese. Donald Trump väitis mullu märtsi lõpus, et kui valitsus hoiab koroonaviiruse surmajuhtumite arvu alla 100 000 piiri, on riik teinud "väga head tööd". Lisades samas, et COVID-19 surmade jäämine Ühendriikides alla 200 000 on samuti märk heast tööst.