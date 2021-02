Joe Biden: Trump ei peaks luureteavet saama

"Ma arvan, et mitte," vastas Biden, kui temalt küsiti, kas Trump peaks saama ligipääsu mõningasele salajasele luureteabele, nagu see on tavaks endiste riigipeade puhul.

78-aastase Bideni sõnul ei ole tema seisukoht seotud Kapitooliumi ründamisega 6. jaanuaril, vaid Trumpi üleüldise "ettearvamatu käitumisega".

Trump väitis valimiste järel, et hoolimata ametlikest tulemustest, on tema tegelik võitja. Trumpi meeskond alustas kümneid kohtulahinguid tulemuste ümberpööramiseks, ent seda vettpidavate tõendite puudumise tõttu tulutult.

Vahetult enne Bideni võidu kinnitamist Kongressis, utsitas Trump kihutuskoosolekul oma toetajaid "võltsimisele" jõuliselt reageerima ja Kapitooliumile minema. Järgnenud märulis jättis elu viis inimest, sh politseinik. Trump ei osalenud ka Bideni ametisse vannutamisel, vaid lendas sama päeva hommikul Floridasse oma Mar-a-Lago residentsi.

"Ma lihtsalt arvan, et tal pole mingit vajadust neid luureülevaateid saada," ütles Biden usutluses telekanalile CBS. "Mis kasu on anda talle luureülevaateid? Mis mõju tal üldse on peale selle, et ta võib komistada ja midagi välja lobiseda?"