Joe Biden sai USA eelvalimiste superteisipäeva eel kolme endise rivaali toetuse

Koos Bideniga näitas end laval ka endine kongresmen O’Rourke, kelle kandideerimine lõppes juba mullu novembris.

Klobuchar ja Buttigieg võitlesid koos Bideniga samade pragmaatiliste tsentristlike valijate eest. Mõlemad astusid kõrvale pärast Bideni ülekaalukat võitu Lõuna-Carolinas viimasel nädalavahetusel.

Eile avaldasid Bidenile toetust ka president Barack Obama riikliku julgeoleku nõunik Susan Rice, endine senati fraktsiooni juht Harry Reid ja mitmed kongressi liikmed.

Kandideerimas on endiselt ka New Yorgi endine linnapea, miljardär Bloomberg, kes apelleerib samuti mõõdukatele valijatele. Täna esmakordselt eelvalimistel osalev Bloomberg on oma kampaaniasse investeerinud üle poole miljardi dollari.

Eile ütles Bloomberg Fox Newsile, et demokraatide kandidaat võidakse lõpuks valida „hobusekauplemisel” parteikongressil juulis Milwaukees.

Eile Minnesotas kampaaniat teinud Sanders kutsus rivaalide toetajaid enda kampaaniaga ühinema.

„Establishment on närviline, mitte sellepärast, et me ei suudaks Trumpi lüüa, vaid sellepärast, et me teeme seda,” ütles Sandersi kampaaniamänedžer Faiz Shakir.

Eile õhtul Põhja-Carolinas esinenud Trump püüdis seada kahtluse alla Bideni vaimset tervist. Trumpi väitel on Biden nimetanud superteisipäeva superneljapäevaks ja kinnitanud teledebatil, et alates 2007. aastast on relvavägivallas hukkunud 150 miljonit inimest.

Trump ütles, et kui Biden pääseb Valgesse Majja, „panevad nad ta hooldekodusse ja riiki hakkavad juhtima teised inimesed ja nemad on supervasakpoolsed radikaalsed hullud”.

Esimese nelja eelvalimise järel juhib Sanders 60 delegaadiga. Bidenil on neid 54 ja Warrenil kaheksa.