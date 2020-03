Joe Biden sai presidendikampaanias suure edu Bernie Sandersi ees

Ühtlasi näitas Superteisipäev, et samuti presidendiks püüelnud endine New Yorgi linnapea, miljardär Michael Bloomberg ja senaator Elizabeth Warren peavad otsustama, kas neil on mõistlik jätkata. Kampaaniale üle poole miljardi dollari kulutanud Bloomberg sai eile võidu vaid Ameerika Samoas.

Vabariiklaste presidendikandidaadi eelvalimistel võidutses teisipäeval ootuspäraselt ametisolev riigipea Donald Trump.

2008. aasta presidendivalimistel valiti Joe Biden Ühendriikide 47. asepresidendiks. Ta oli president Barack Obama asepresidendikandidaadiks ka 2012. aasta valimistel ja valiti koos Obamaga teiseks ametiajaks tagasi.

Bernie Sanders püüdles Demokraatliku Partei presidendikandidaadiks ka eelmisel korral ning kuigi ta tegi oodatust edukama valimiskampaania, jäi ta juulis 2016 siiski alla Hillary Clintonile.