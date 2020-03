Joe Biden sai presidendikampaanias suure edu Bernie Sandersi ees

Superteisipäeva nime kandnud valimispäev andis Bidenile ülitähtsad võidud Massachusettsis, Virginias ja Põhja-Carolinas, samuti lõunapoolsetes osariikides Alabamas, Arkansases, Oklahomas ja Tennessees. Bideni eelis on suur toetus afroameeriklastest valijate seas. Üllatusena lisandus veel võit Minnesotas.

Virginia ja Põhja-Carolina on otsustavad, sest need on niinimetatud swing state’id ehk osariigid, kus valimistulemus pole ette otsustatud ja võib kalduda mõlemale poole. Virginias sai Biden 53% ja Sanders 23% häältest.

Biden näib olevat veenvalt võitnud ka sedatüüpi eeslinnavalijate hulgas, kes küsitluste järgi on president Donald Trumpist ära pöördunud.

"Paar päeva tagasi kuulutasid ajakirjandus ja asjatundjad mu kampaania surnuks," sõnas Biden Los Angeleses suure rahvamassi ees esinedes ning lisas, et "asjad näevad väga head välja". Bideni sõnul plaanib ta saata president Donald Trumpi asju pakkima.

Oma koduosariigis Vermontis võidu teeninud vasakpoolne Bernie Sanders sai hiljem esikoha ka Colorados ja Utah's. Tema meeskond ennustab CNNi teatel, et pilt muutub paremaks, kui hääled saavad loetud ka Texases ja Californias ehk osariikides, kust kandidaadid saavad enim neid toetavaid delegaate demokraatide parteikonvendile.

77aastane Biden ja aasta vanem Sanders on tihedas konkurentsis ka Maine´is, mis osutab Sandersi jaoks potentsiaalselt pettumust valmistavale stsenaariumile.