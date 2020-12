Joe Biden palub ameeriklastel kanda tema ametisse asumise järel sada päeva maske

"Ainult sada päeva maskidega, mitte igavesti. Sada päeva. Ja ma arvan, et näeme märkimisväärset [viiruse leviku] vähenemist," ütles Biden intervjuus CNNile.

Biden lisas, et kui tal on presidendina volitusi, annab ta välja korralduse, et maske tuleb kanda näiteks föderaalhoonetes ning riikidevahelises transpordis. USA haiguste tõrje ja ennetamise keskus on kinnitanud, et maskid võivad aidata kaitsta nii neid kandvaid inimesi kui ka ümbritsevaid inimesi viiruse edasikandumise eest.

Biden andis maskisoovituse oma esimeses ühises intervjuus tulevase asepresidendi Kamala Harrisega. See vestlus toimus olulisel ajal, mil nad ehitavad üles oma administratsiooni ja visandavad poliitilised prioriteedid, mis määravad nende esimese ametiaasta.

Lisaks kinnitas Biden CNNile, et palus Trumpi koroonaviiruse rakkerühma liikmel dr Anthony Faucil meditsiininõuniku ametis jätkata. "Palusin tal jääda täpselt samasse rolli, mis tal on olnud mitme eelmise presidendi ajal, ja palusin tal olla ka minu jaoks meditsiiniline juhtnõunik ning kuuluda Covidi meeskonda," ütles Biden.

Oma koroonaviiruse vastase võitluse plaane kirjeldas Biden kui tasakaalu otsimist selle vahel, et ameeriklased usuksid vaktsiini ohutust ning riik kehtestaks kavasid, mis pidurdavad viiruse levikut ilma majandust sulgemata.

Tulevane president kinnitas intervjuus, et vaktsineerib end "hea meelega" koroonaviiruse vastu, kui Fauci peab seda ohutuks. Lisaks märkis uus president, et laseb end vaktsineerimisel avalikult süstida, näitamaks usaldust selle vastu. Ka Kamala Harris kinnitas, et saab vaktsiini.

CNNi teatel on koroonaviirusesse nakatumine ja surmad jõudnud Ühendriikides seni kõrgeimale tasemele, kuid Donald Trump suuresti ignoreerib raskusi ja keskendub valimistulemuste alusetule ründamisele.

Pandeemiateema on olnud domineeriv küsimus võimu Bidenile ülemineku ajal ja endine USA asepresident tunnistas, et sama teeb ta ka oma esimesel ametiaastal.

Biden ja Trump on viirusele juba ammu lähenenud diametraalselt erinevalt, see teema oli ka presidendivalimistel olulisel kohal. Trump on võidelnud paljude tema enda administratsiooni välja antud koroonaviiruse soovitustega, sealhulgas maski kandmisega. Samas Biden järgis oma kampaania ajal tõsiselt koroonaviiruse vältimiseks seatud juhiseid.