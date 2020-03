Joe Biden lõi Sandersit partei valimistel Lõuna-Carolinas

Asepresident Biden oli seadnud suured lootused tugeva tulemuse saavutamiseks lõunaosariigis pärast kehva esinemist erakonna eelvalimistel Iowas, New Hampshire'is ja Nevadas. Ta mainis regulaarselt oma tugevat toetust afroameeriklaste seas ja küsitluste kohaselt aitas tema ülekaalukale võidule kaasa osariigis populaarse mustanahalise kongresmeni James Clyburni toetus.

Võit lubab Bidenil asuda seisukohale, et ta on parimal positsioonil olev mõõdukas demokraat, kes võiks Trumpi vastu novembris kandideerida. Oma võidukõnes ründas Biden vasakpoolset Sandersit, tema nime nimetamata. "Inimesed, võita suurelt või kaotada - see on valik," sõnas ta. "Enamik ameeriklasi ei taha revolutsiooni (nagu lubab Sanders). Nad tahavad enamat kui lubadusi. Nad tahavad tulemusi."

Juba kolme päeva pärast toimuval superteisipäeval võib kogu pilt aga muutuda. Oma hääle annavad siis 14 osariiki, sh suurte delegaatide arvuga Texas ja California, kus seniste arvamusküsitluste kohaselt juhib selgelt Sanders.

Teisipäeval asub esimest korda võitlustulle ka New Yorgi miljardär Michael Bloomberg, kes tsentristlikuma kandidaadina võib röövida hääli just samuti mõõdukalt Bidenilt.