Joe Biden: koroonavaktsiini kohustuslikuks ei tehta

"Ma ei arva, et see peaks olema kohustuslik. Ma ei nõuaks selle kohustuslikuks tegemist, aga teeksin kõik, mis minu võimuses, [veenmaks inimesi vaktsineerima], nagu ma ka ei usu, et näomaskide kandmine peaks olema üleriigiliselt kohustuslik," ütles Biden.

20. jaanuaril ametisse astuv Biden lubas, et vaktsiin saab olema ameeriklastele kättesaadav ja tasuta. Ta tõotas ka, et juhul, kui kellelgi tekib vaktsiini tagajärjel terviseprobleeme, ei tule tal oma ravi eest maksta, vaid selle katab riik.

"Ma teen USA presidendina kõik endast oleneva, et julgustada inimesi õigesti käituma, ja kui nad seda teevad, näitan, et see on oluline. Just seetõttu ütlesin ka oma avakõnes, et palun inimestel veel 100 päeva kanda maski, mitte sellepärast, et sooviksin kedagi karistada - see ei ole poliitiline küsimus,” ütles Biden.

“Aga sellest on saanud üks. Kuid kui inimesed seda 100 päeva teevad, ajal, mil meil on endiselt tõsine kriis, ja vaktsiini on võimalik levitada, näevad nad langust uute surmajuhtumite arvus," märkis ta.

"Nad näevad, et sajad tuhanded inimesed ei haigestu; ja ma loodan, et nad kalduvad siis ütlema, et olgupeale, tasub oma isamaalist kohustust täita ja teisi inimesi kaitsta,” sõnas Biden.

USA tervishoiuekspertide sõnul on olukord iga järgneva päevaga üha murettekitavam: ainuüksi reedel jättis elu 2861 koroonapatisenti, millega surmajuhtumite koguarv kasvas 275 000-ni. Ööpäeva jooksul tuvastati üle 200 000 uue nakatunu, millega nakkusjuhtumite koguarv jõudis 14 miljonini.