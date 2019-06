Joe Biden jäi esimesel demokraatide debatil erakonnakaaslaste rünnakute alla

76-aastane endine asepresident, kes osales oma esimesel suurel debatil viimase seitsme aasta jooksul, oli kohati puterdav, ent ka jõuline, lükates tagasi kriitika oma varasemate otsuste aadressil, Teda kutsuti muu seas „andma üle tõrvikut“ nooremale põlvkonnale, samuti seati kahtluse alla tema seisukoht immigratsiooni ja abordiõiguse teemadel ning entusiasm vabariiklastega koostöö tegemisel, kirjutab ajaleht The New York Times.

Tõenäoliselt dramaatiliseim sõnavahetus leidis aga aset mitte politiika, vaid pigem Bideni varasemate otsuste üle. Harris ründas Bidenit, vaadates talle otsa silma, sest viimane kaitses töötamist käsikäes vabariiklastega, sh mitme kurikuulsa segregatsiooni toetava saadikuga. Ta astus ka sammu kaugemale, meenutades, et Biden oli 1970. aastatel ka koolibusside vastu.

„Californias elas väike tüdruk, kes oli osa teisest nn integratsiooniklassist ja käis iga päev koolis bussiga,” ütles Harris. „Ja see väike tüdruk olin mina."

Biden vastas, kutsudes rünnakut „minu positsioonide vääraks iseloomustuseks” - ja tuli siis tagasi Harrise juurde, kes on omakorda langenud kriitika alla oma töö eest prokurörina. „Kui me tahame, et see kampaania oleks tsiviilõiguste toetamise üle ja selle üle, kas ma tegin seda või mitte, siis ma olen selleks valmis,“ vastas ta. "Ma olin nende avalik kaitsja, ma ei hakanud prokuröriks."