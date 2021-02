Joe Biden Iraanile: vaadake ette!

USA korraldas neljapäeval Bideni korraldusel õhurünnaku Iraani toetusel tegutsevate relvarühmituste rajatiste vastu Ida-Süürias, vahendab AP.

78-aastase Bideni sõnul anti sellega vastus viimase raketirünnakutele USA sihtmärkide vastu Iraagis. "Te (Iraan -toim) ei saa karistamatult tegutseda," lausus Biden, kui temalt päriti, mis sõnumi ta õhurünnakuga islamivabariigile saatis. "Vaadake ette!"

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki lisas omalt poolt, et tegemist oli üheselt mõistetava sõnumiga. "Joe Biden andis selgelt mõista, et ähvarduste ilmnemise puhul on tal õigus ameeriklaste kaitsmiseks oma valitud ajal ja viisil tegutseda," lausus Psaki.

USA kaitseministeeriumi pressisekretär John Kirby märkis oma avalduses, et öine rünnak hävitas piirikontrollipunktis oleva infrastruktuuri, mida kasutasid mitmed Iraani toetatud militaarrühmitused. Tema sõnul oli tegemist esimese seesuguse õhurünnakuga Bideni valitsusajal.

Õhurünnakus jättis elu 22 mässulist ja selle mõistsid reedel jõuliselt hukka nii Iraan kui Süüria, süüdistades ameeriklasi "selges inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumises".

Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Saeed Khatibzadeh ütles, et tegemist oli ebaseadusliku rünnakuga, mis võib kaasa tuua "intensiivsemad sõjalised konfliktid ja destabiliseerida regiooni veelgi".