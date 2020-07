Joe Biden hoiatas luurebriifingu järel Venemaa eest

Hiina viib läbi toiminguid, mis on kavandatud selleks, et õõnestada usaldust 2020. aasta valimiste tulemuste suhtes, ütles Biden oma toetajatele saadetud pöördumises, vahendab Reuters.

„Me teame juba varasemast ja ma garanteerin teile, et ma tean seda, sest saan nüüd jälle luurebriifinguid. Venelased tegelevad endiselt meie valimisprotsessi delegitimiseerimisega. See on fakt,” ütles Biden.

Ta hoiatas, et kui Venemaa jätkab sekkumist, tuleb sel „maksta tõelist hinda” juhul, kui ta peaks novembris toimuvad valimised teist ametiaega taotleva president Donald Trumpi vastu võitma.

On ebaselge, millal hakkas Biden luureülevaateid saama, ent need on tavapärased parteide peamiste presidendikandidaatide puhul. Tema kampaaniameeskond ei ole seda küsimust veel täpsemalt kommenteerinud.

Biden ütles 30. juuni pressikonverentsil, et talle ei ole pakutud salastatud luurebriifingutel osalemise võimalust, kuid märkis, et "võib väga hästi" paluda seda pärast teateid, mille kohaselt Trump jättis vastamata luureteabele, et Venemaa pakkus Talibanile salaja raha USA ja koalitsioonivägede sõdurite tapmise eest Afganistanis.

USA endise demokraadist riigipea Barack Obama asepresident Biden on Trumpi kritiseerinud seoses väidetega, et ta ei loe luureinfot, mida talle edastatakse.

Mitu USA luureagentuuri on väitnud, et Venemaa tegutses 2016. aasta valimistel Trumpi toetuseks - süüdistust, mida Venemaa eitab ja mida Trump on korduvalt nimetanud osaks temavastasest „nõiajahist”.