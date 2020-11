Joe Biden esitles oma tulevast julgeoleku- ja välispoliitikameeskonda: Ameerika on tagasi ja valmis juhtima

Bideni administratsiooni tulevased ametnikud rääkisid esimest korda pärast nende teatavaks tegemist esmaspäeval üleminekumeeskonna poolt ning mitmed mõistsid hukka president Donald Trumpi ja tema „Ameerika eelkõige” maailmavaate, vahendab CNN.

„See meeskond kohtub käesoleval hetkel, see meeskond minu selja taga,” ütles Biden Delaware’i osariigis Wilmingtonis. „Nad kehastavad minu põhilist usku, et Ameerika on tugevaim, kui teeb koostööd oma liitlastega. See on meeskond, mis hoiab meie maa ja rahva väljaspool ohtu ja kindlustatuna. Ja see on meeskond, mis peegeldab seda, et Ameerika on tagasi, valmis maailma juhtima, mitte sellest taganema. Taaskord laua otsas istuma.”

„Nüüd peame me edasi minema võrdselt alandlikkuse ja enesekindlusega. Alandlikkusega, sest, nagu valitud president ütles, me ei suuda lahendada kõiki maailma probleeme üksi. Me peame tegema koostööd teiste riikidega, me vajame nende koostööd. Me vajame nende parterlust. Aga ka enesekindlusega, sest Ameerikal oma parimal kujul on endiselt suurem võime kui ühelgi teisel riigil Maa peal tuua teisi kokku, et meie aja väljakutsetele vastu astuda,” ütles välisministri kandidaat Antony Blinken.

„Minu isa ja ema tõid mind sellele maale, et pääseda kommunismist. Nad hindasid meie demokraatiat ja me olime väga uhked, et saime Ühendriikide kodanikeks. Ma olen kandnud seda uhkust kogu 20 aasta jooksul valitsuse teenistuses ja kogu oma elu,” lausus sisejulgeolekuministri kandidaat Alejandro Mayorkas.

„Hr valitud president, te teate, et ma pole kunagi häbenenud võimule tõtt rääkida, ja see saab olema minu ülesanne riikliku luuredirektorina. Ma olen töötanud teie heaks pikka aega ja ma võtan selle ametisse nimetamise vastu teades, et te ei tahaks iialgi, et ma teeksin teistmoodi, ja et te hindate luurekogukonna vaatepunkti ja teete seda isegi siis, kui see, mida mul öelda on, võib olla ebamugav või keeruline, ja ma kinnitan teile, et selliseid aegu tuleb,” ütles riikliku luuredirektori kandidaat Avril Haines.

„Sellel päeval mõtlen ma Ameerika rahvale, oma kaaskarjääridiplomaatidele üle maailma ja riigiametnikele üle maailma. Ma tahan teile öelda: Ameerika on tagasi. Mitmepoolsus on tagasi. Diplomaatia on tagasi,” kuulutas suursaadikuks ÜRO-s saadetav Linda Thomas-Greenfield.